Mağusa ilk yağmurda battı, çıktı

İlk yağmurlarla birlikte Mağusa kenti alt yapıdaki ihmalin bedelini ödedi.



Kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı.



Bir saatlik yağmurla Mağusa'nın pekçok sokağı rezil oldu. Özellikle Salamis Yolu Gülseren kavşağı, Larnaka Yolu, Canova Petrol karşısı, Küçük Sanayi Bölgesi yağmurlardan olumsuz etkilendi.



Asker kontrolündeki Kapalı Maraş'ta sahil yolunun ziyarete açılmasıyla, bölgeye 'yeni asfalt' dökülmesi bir kez daha gündeme geldi.



Kapalı Maraş'a yönelik Konya Belediyesi ve TOKİ tarafından 'yapılandırma' açıklanırken, Mağusa'da yıllardır asfalt, altyapı, drenaj bekleyen caddeler ilk yağmurlarda yeniden konuşulmaya başladı.