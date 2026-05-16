Otelde müşteri olarak konaklayan şahsın tasarrufunda canlı mermi çıktı

İskele’de dün gece 22.30 sıralarında bir otele, konaklamak maksadıyla müşteri olarak giden T.D’nin (K-37) tasarrufunda, 9 mm çapında bir adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs ve bağlantısı olduğu tespit edilen H.İ.D (E-27) tutuklandı.

 

İskele’de uyuşturucu: 4 kişi tutuklandı 

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından R.E (E-31), M.Ç.(E-23), İ.D.(E-32) ve B.O’nun (E-27) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, R.E’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz kalmakta olduğu tespit edildi.

 

Mağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Gazimağusa’da dün gece 02.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, T.K’nin (E-36)  tasarrufunda yaklaşık 17 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ile üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan cam pipo ve hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

