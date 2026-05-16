Kıbrıs Türk edebiyatının genç yazarları Fezile Olkanlı ve Gürkan Uluçhan’ın yeni romanları okurlarla buluştu.

Işık Kitabevi’nde, Blackbrd Social iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, akademisyen ve eleştirmen Ahmet Yıkık, konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı.

Fezile Olkanlı’nın, polisiye, aşk, gerilim ve fantastik unsurları iç içe geçiren "Mavi" adlı romanının, ilk sayfalardan itibaren kurduğu tekinsiz atmosferle okuru sarsıcı bir yolculuğa davet ettiğini belirten Yıkık, anlatının merkezinde yer alan "Livia" karakterinin okurla kurduğu güçlü özdeşlik ilişkisine dikkat çekti.

Yıkık, "Mavi" adlı romanın, yalnızca sürükleyici bir kurgu sunmakla kalmayıp, çağdaş ilişkilerin kırılma noktalarını sorgulayan bir metin olarak da okunması gerektiğini kaydetti.

Cadı Neşteri

Gecenin ikinci bölümünde ele alınan Gürkan Uluçhan’ın "Cadı Neşteri" adlı romanının ise, Kıbrıs Türk edebiyatında "türsel bir eşiği" temsil ettiği belirtildi. Edebiyat yolculuğuna şiirle başlayan, ardından öykü ve novella türlerinde eserler veren Uluçhan’ın bu romanının, “Kıbrıs Türk edebiyatında yayımlanan ilk korku romanı” olması bakımından dikkat çektiğini belirten Yıkık, eserin türün imkânlarını yerel bir bağlamda bilinçli ve etkili biçimde kullandığını ifade etti.

Her iki romanı birlikte değerlendiren Yıkık, Mavi’nin bireyin içsel deneyimine odaklanarak psikolojik bir derinlik sunduğunu, Cadı Neşteri’nin ise olay odaklı yapısıyla birlikte güçlü bir toplumsal panorama kurduğunu belirtti.

Her iki eserin de fantastik unsurlarla kurduğu ilişki sayesinde anlatı sınırlarını genişlettiğini vurgulayan Yıkık, bu yönüyle söz konusu romanların Kıbrıs Türk edebiyatının türsel çeşitliliğini zenginleştiren önemli örnekler olduğunu dile getirdi.

Yazarların eserlerinden bölümler okuduğu etkinlik, dinleyicilerin soruları ve yorumlarıyla sona erdi.