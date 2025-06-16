İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs heyeti Menelaos Menelaou ile ​​​​​​​görüştü

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs'tan bir heyet, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Menelaou, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması için yürütülen çabalar ve olasılıklar hakkında heyeti bilgilendirdi. Ayrıca, iki liderin son görüşmelerinde üzerinde anlaştıkları Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesine yönelik çabalardan da bahsetti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi heyeti, çıkmazın aşılması ve Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasına yönelik çabalara desteklerini ifade etti. Özellikle, vatandaşların günlük yaşamlarını her iki toplumda da kolaylaştırmak ve iyileştirmek açısından önemli bir adım olan geçiş noktalarının açılmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.