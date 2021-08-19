İki KIB-TEK çalışanı ve Özkıraç’a dava

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, 2 KIB-TEK çalışanının borçlu devlet kurumlarının elektriğini kestiklerinden dolayı Polise ifade vermek için çağrıldığını, çalışanların ifadeleri alındıktan sonra haklarında dava okunduğunu açıkladı.

Özkıraç YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada kendisine de azmettirici olarak dava okunduğunu söyledi.

Özkıraç, çalışanların borçlu olan devlet kurumlarına ait elektrikleri kestikleri gerekçesiyle ifadeye çağrıldıklarını söyledi.