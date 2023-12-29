İki kazada bir yaralı, bir tutuklu

Gazimağusa’da DAÜ içinde ve Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen iki kazada bir kişi yaralandı, bir sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazalardan ilki, dün saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde oldu. 34 yaşındaki Jırı Strakos 238 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MTE 077 plakalı salon araçla batı istikametine seyrettiği sırada sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırımın taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak araç sürücüsü Jırı Strakos tutuklandı.

Öte yandan bu sabah 06.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, 36 yaşındaki Mekan Kochkarov yönetimindeki UL 916 plakalı kamyon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli yakınlarında, dikkatsizliği sonucu direksiyon ve aracının hakimiyetini kaybederek, anayol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrilip durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mekan Kochkarov’un, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu ve soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.