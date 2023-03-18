“İki ihaleye kimse katılmadı, sorduk; ‘bu paraya bu iş olmaz’ dediler”

Ertuğrul SENOVA

Yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki “Fuar Kavşağı”, dün yine ciddi bir kazayla dikkatleri üzerine çekti.

Bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kazada, bir araç Fuar Kavşağına döndü, Gönyeli Çemberi’nden gelen bir başka araçla çarpıştı, her iki araç da çarpışma sonucu adeta enkaza döndü.

Trafiğin gün boyu yoğun bir şekilde aktığı caddede, ciddi kazalar meydana gelmesinin yanı sıra, uzun araç kuyruklarının oluşturduğu trafiğe de sahne oluyor. Ancak tüm bu yaşananlara karşın, bir türlü önlem alınamıyor.

Yıllardır ‘çözüm için projesi hazır’ denilen kavşakla ilgili son olarak Ekim 2022’de ihaleye çıkıldı ancak müteahhitler, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ifadesiyle “bu paraya bu iş olmaz” diyerek ihaleye katılmadı.

Elde edilen bilgilere göre önümüzdeki aylarda fuar kavşağı için bir kez daha ihaleye çıkılacak…

İhalenin olumlu şekilde sonuçlanması halinde; Lefkoşa’dan fuar alanına dönüş noktasına sinyalizasyon çalışması yapılacak, Yakın Doğu Üniversitesi yönünden gelenler için Gönyeli Çemberi’ne kaçış yolları üretilecek ve üçüncü şeritler yaratılacak.

Ulaştırma Bakanı Arıklı:

“İhaleye kimse katılmadı, müteahhitlere sorduk, bu paraya bu iş olmaz dediler”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son olarak Ekim 2022’de ihaleye çıktıklarını ancak kimsenin ihaleye katılmadığını söyledi.

2021 yılında çıkılan ihalenin de aynı şekilde sonuçlandığını ifade eden Arıklı, “Hal böyle olunca müteahhitlere sorduk, onlar da bu paraya bu iş olmaz dediler” yanıtını aldıklarını kaydetti.

Arıklı, bu kapsamda bütçeyi arttırdıklarını, önümüzdeki günlerde keşif bedelini de arttırarak tekrardan ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını söyledi.

İhale, nasıl bir düzenleme içeriyor?

Söz konusu ihalenin olumlu yönde sonuçlanması ve hayat bulması halinde, fuar kavşağında atılacak adımları anlatan Arıklı, “Kavşakta sinyalizasyon çalışması yapılacak, YDÜ tarafından gelen araçların Atatürk Stadı’na dönmeden, Gönyeli Çemberi’ne kaçışı sağlayacak yollara üretilecek ve YDÜ tarafından gelenler için üçüncü şeritler yaratılacak” ifadelerini kullandı.

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