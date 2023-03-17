Fuar kavşağında feci kaza: 1 yaralı
Lefkoşa Fuar kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Lefkoşa Fuar kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası Atatürk Spor Salonu ışıklarına doğru olan yol, polis tarafından trafiğe kapatıldı.
Gönyeli'den gelen sürücüler, fuar alanına doğru yönlendirilirken, fuar kavşağına dönmek isteyen sürücüler ise Gönyeli çemberine yönlendiriliyor.
Fotoğraf: Ertuğrul Senova
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Etiketler : kaza, trafik kazası