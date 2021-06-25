AB'den Erdoğan'a Kıbrıs uyarısı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kıbrıs'ın kuzeyine yapacağı ziyarete ilişkin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'dan uyarı geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan von der Leyen, "Bu bizim için çok hassas bir konu. Bu ziyaretin elbette nasıl geçeceğini gözlemleyeceğimiz ve Avrupa Birliği olarak iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğimiz konusunda çok netiz" dedi.

Von der Leyen, "Bu mesajları açıkça verdik. Ben Cumhurbaşkanı'na bunu bizzat kendim de söyledim. Yani artık olumlu bir sinyal için gerisi ona kalmış durumda" diye ekledi.

Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti, AB'nin Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediği bir döneme denk geliyor. Ankara ile AB arasındaki ilişkiler geçen yıl özellikle Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nedeniyle gerilmişti.

Erdoğan'ın geçen Kasım ayında, Kıbrıs'ın bölündüğü 1974 yılından beri kapalı olan Maraş'a yaptığı ziyaret ve bu kentin kademeli olarak açılması kararı hem Rum kesiminin hem de AB'nin tepkisine neden olmuştu.

AB Konseyi, Brüksel'deki zirvede, "İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon" çözümüne desteğini yinelerken Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptı. AB üyesi 27 ülkenin hükümet ya da devlet başkanlarından oluşan Konsey, son dönemde Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.