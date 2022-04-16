İki ayrı mağazada hırsızlık: 4 tutuklu

Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı mağazadan ürün çalan toplam 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 11 Nisan Pazartesi günü Trend Center isimli mağazaya müşteri olarak giden 19 yaşındaki I.K.’nin (K) 75 TL değerinde kadın kıyafetini çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

Diğer yandan Potente isimli mağazaya müşteri olarak giden 20 yaşındaki N.C.(K), 18 yaşındaki J.Z.K.(K) ve 19 yaşındaki I.K.’nin de (K) de toplam 178 TL değerinde iki çanta ve yapışkan dövmeyi çaldı tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.