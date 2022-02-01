“İhmal ve suiistimal var, cezasız kalmamalı… Şikayette bulunmamız için çok talep aldık”

Sınırüstü Yaşam Evi'ndeki süreci uzun yıllardır takip ettiğini anlatan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, bunun cezasız kalmaması için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Jenkins, “İhmal ve suiistimal var, bu durum cezasız kalmamalı, şikayette bulunmamız için çok talep aldık. İskele Polis Müdürlüğü’ne şikayetimizi yaptık. Olması gereken de buydu.” dedi.

Bunun göz yumulacak bir durum olmadığını anlatan Jenkins, haftalarca bu durumu dile getirdiğini anlatarak, “Sesimi duyuramadım, hiçbir yetkili çağrıma kulak vermedi, kimse de çıkıp gidip buraya bakmadı” şeklinde konuştu.

“Nerede, nasıl bakılacaklar bilmiyoruz, bu durumdan endişe ediyoruz”

En büyük endişesinin Bakımevindeki yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin nerede, hangi şartlarda bakılacağının bilinmemesi olduğunu da ifade eden Jenkins, “Nerede bakılacaklar bilmiyoruz, bu durumdan endişe ediyoruz. Mağusa’da dendi ama net bilgimiz yok, endişeliyiz. Kendi kendine bakamayan yaşlı veya sağlık sorunu olanlar var, bunlara nasıl bakılacak, hiçbir fikrimiz yok.” dedi.

“Yıkılıp, tüm bölgeye hizmet veren bir yer inşa edilmeli”

Bakımevinin tadilatıyla ilgili de yorum yapan Jenkins, en doğrusunun yeniden inşa edilmesi olduğunu kaydetti. Hiç tamir ve bakım görmeyen bu binanın zamanla kötüye gittiğini anlatan Jenkins, “Bu sefer düzgün yapılmalı, kapasitesi büyük olmalı, tüm bölgeye hizmet vermeli. Yaşlılarımızı en azından bölgelerinden koparmamış oluruz. Küçük bir adayız ama herkes her hafta sonu bir uçtan bir uca gidebilir.” şeklinde konuştu.

“10 yıldır sadece ‘uyarıyoruz’ artık yeter”

Bakımevini Belediye’nin devraldığını anlatan Jenkins, ‘yetki karmaşası’ söylemlerini de şöyle eleştirdi:

“Bunun düzlüğe çıkması için bahane olarak sunulan ‘yetki karmaşası’ dışında yasal adımlar atılmalı. Bu istismara göz yumulmamalı. Umarım bu durum herkese ders olur ve sadece ‘uyarı’ olarak kalmaz. Çünkü biz zaten 10 yıldır şikayet ediyoruz ve bu gibi yerleri 10 yıldır sadece ‘uyarıyoruz’.

Yıllardır yaptırım yok, yasası da yapılsın, ceza da uygulansın, devlet bu şekilde utanç durumuna düşmesin. Yetki karmaşası da artık gına getirdi. Önce buna izin veriliyor, sonra da yetki karmaşası var deniyor. Bu gibi yapısal çarpıklılar artık bitmeli.”

Kardeşi Bakımevinde olan Erhan Kanizi:

“Basında gördüklerimize çok şaşırdık…Pandemiyle birlikte, iki yıldır buraya girişimiz yasaklandı”

Kimsesi olmayan kız kardeşi Afet Reis’in beş yıldır burada yaşam sürdüğünü anlatan Erhan Kanizi, pandemiden sonra iki yıldır içeriye giremediklerini belirterek, kardeşinin hiçbir şikayeti olmadığını kaydetti.

Kardeşinin özel odada, yalnız olduğunu, bakım ve ilgiden çok memnun olduğunu belirten Kanizi, içerisinin içler acısı halini, basına yansıyan görüntülerde gördüğünü dile getirdi.

Gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını anlatan Kanizi, “Belli başlı sıkıntılar olduğunu duymuştuk, malzeme alındı, gördük, yapılacak dendi ama öyle kaldı, neden yapılmadı bilemiyoruz” dedi.

Bu güne kadar olan yönetimden memnuniyet getiren Kanizi, son zamanlarda durumun kötüye gittiğini anlattı.

Kanizi, “Burası çok güzel bir yerdi, çocuklarımla bile buraya ziyarete, vakit geçirmeye gelirdik, son zamanlarda kötüye gidiş oldu, aksamalar oldu. Pandemiden önce sürekli gelirdik, kaldığı odaya kadar girer tertipler, zaman geçirirdim, düzenli rahatsızlıkları için her hafta doktora da götürürdüm. Pandemi girdikten sonra iki yıl buraya girişimiz yasaklandı” dedi.

“Denetim, devletin ayıbı”

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