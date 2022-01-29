Sınırüstü'ndeki insanlık dramı: “20 kişi COVID-19, Nazi Toplama Kampı mı yoksa Yaşlı Bakımevi mi?”

Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde 20 kişinin COVID-19 olmasının tespit edilmesiyle söz konusu merkeze 3 hemşiresi ile hasta bakmaya gittiğini belirten Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Doktor Mustafa Akansoy da buradaki insanlık dramını sosyal medyadan paylaştı.

Önceki gün yaptığı paylaşımda “Nazi Toplama Kampı mı yoksa Yaşlı Bakımevi mi?” diye soran Akansoy, 65 kişinin kaldığı çoğu yaşlı ve hasta insanların kaderine terk edildiğini kaydetti.

“Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun” diyen Akansoy, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sınırüstü Köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinde 20 korona pozitif hasta olduğu tespit edilince bu akşam 3 hemşire arkadaşımla beraber hastalara bakmaya gittik. İlk önce sorumlu kimseyi bulamadık. 65 kişinin kaldığı çoğu yaşlı ve hasta insanlarımız kaderine terk edilmiş. Temizlik yok. Damdan yağmur suları akıyor. Bazı yerlerin sigortası atmış, aydınlatma yok. Binanın kapısına geldiğimizde kilitli olmadığını gördük, seslendik, kimse gelmedi. İçeri girdik. Bizi ilk karşılayan idrar ve dışkı kokuları oldu. Ama her yerde. Ortam Nazi Toplama Kampı ile yarışır durumda. Yazıklar olsun. Bu insanların paralarını alıp hizmet vermeyenlere lanet olsun.”