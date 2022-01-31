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Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi tahliye edildi

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi tahliye edildi

Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır toplumda büyük üzüntü yaratan Sınırüstü’ndeki  Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlıların tümü  bugün tahliye edildi.

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Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır toplumda büyük üzüntü yaratan Sınırüstü’ndeki  Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlıların tümü  bugün tahliye edildi.

Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki 22 kişiden, PCR testleri tamamlandıktan sonra hastanede kalması gerekenlerin dışındakiler  Özok Yurdu’na bugün  yerleştirildi. Karantina süreçleri bittikten sonra da  Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatı tamamlanıncaya kadar Mağusa’da bir yurtta kalacak. Buradaki yurt ücretlerinin de Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Daha önce 9 yaşlı PCR sonuçları pozitif çıktığı için bakımevinden tahliye edilmişti. Bugün itibarıyla 8 kişinin daha testinin pozitif olduğu diğer 14 kişinin temaslı olduğu ve temaslılara  yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.

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FOTOĞRAFLAR YENİDÜZEN

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