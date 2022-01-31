Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi tahliye edildi

Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır toplumda büyük üzüntü yaratan Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlıların tümü bugün tahliye edildi.

Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki 22 kişiden, PCR testleri tamamlandıktan sonra hastanede kalması gerekenlerin dışındakiler Özok Yurdu’na bugün yerleştirildi. Karantina süreçleri bittikten sonra da Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatı tamamlanıncaya kadar Mağusa’da bir yurtta kalacak. Buradaki yurt ücretlerinin de Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Daha önce 9 yaşlı PCR sonuçları pozitif çıktığı için bakımevinden tahliye edilmişti. Bugün itibarıyla 8 kişinin daha testinin pozitif olduğu diğer 14 kişinin temaslı olduğu ve temaslılara yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.

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