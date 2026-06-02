"İhanet yalnız kaldığında hissedilir"

CHP'de kurultay davasında verilen "mutlak butlan" kararının ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkanlık görevine getirilmesinin ardından gözlerin çevrildiği ilk grup toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın dikkat çektiği toplantıda Özel kürsüye "CHP Genel Başkanı" anonsuyla çıkarken, salonda sık sık "Özgür Başkan" sloganları atıldı. Toplantının yapıldığı salonun yanı sıra dışarıda da binlerce partilinin beklediği belirtildi.

Konuşmasına Nazım Hikmet'in dizeleriyle başlayan Özel, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil Türkiye'nin geleceğini de ilgilendirdiğini söyledi.

"Meclis çok grup toplantısı gördü ama bugün burada yaşanan tablo sıradan bir toplantı değildir" diyen Özel, "Bu, tarihin doğru tarafında durma iradesidir. Bu, tarih yazma iradesidir. Bu, partimizin ve ülkemizin geleceğine yönelik saldırılara karşı yürüyüşe geçme iradesidir. Büyük bir kumpasa karşı bu çatının altında direnişin, mücadelenin ve umudun sesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünü Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenlere ayıran Özel, Ethem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan'ı anarak ailelerine saygılarını iletti. Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan isimlere de selam gönderen Özel, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya da geniş yer veren CHP lideri, vatandaşların her geçen gün daha ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. Ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız" diyen Özel, Türkiye'nin çok yönlü bir kriz yaşadığını söyledi. Açlık sınırının 35 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 114 bin liraya yükseldiğini belirten Özel, "20 bin liralık emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlar ve ayakta kalmaya çalışan esnaf kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunların temelinde adaletsiz vergi sistemi bulunduğunu öne süren Özel, "Bugün Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri vergi sorunudur. Verginin adaletsiz ve yersiz alınması sorunudur. Vatandaşın gelirine bakılmaksızın uygulanan dolaylı vergiler büyük bir haksızlık yaratmaktadır" dedi.

Ülkede ekonomik sorunların yalnızca mali politikalarla açıklanamayacağını ifade eden Özel, hukuk sistemine duyulan güvenin zedelendiğini savundu. Devlet kurumlarının güvenilirliğinin tartışılır hale geldiğini ileri süren Özel, "Otuz yıl önce verdiği diplomayı bir siyasi rakibi engellemek için yok sayan bir devlet anlayışı ortaya çıkarsa vatandaş yarın tapusuna, banka hesabına ya da devletin verdiği başka bir belgeye nasıl güvenecek?" diye konuştu.

“Türkiye'de halkın kazandığı yeni bir dönem başlamadan bu kriz sona ermez”

Türkiye'nin yüksek faiz, yüksek enflasyon ve ağır ekonomik maliyetlerle karşı karşıya olduğunu belirten Özel, bunun temel nedenlerinden birinin hukuk devleti ilkesinin zayıflaması olduğunu söyledi.

"Türkiye'de halkın kazandığı, hukukun kazandığı, adaletin kazandığı yeni bir dönem başlamadan bu kriz sona ermeyecektir" diyen Özel, "Türkiye'nin artık hukuk tanımazlığı, mahkeme kararlarını yok sayan anlayışı ve siyasi rakiplerini yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışan zihniyeti geride bırakması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı...

Konuşması sırasında salondan yükselen "Hain Kemal" sloganları üzerine partililere seslenen Özel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, insan yalnız kaldığında kendi içinde hissettiği bir duygudur" diyen Özel, CHP'lilerin geleceğe yönelik umut sloganları atması gerektiğini söyledi.

Partisinin son dönemde elde ettiği seçim başarılarına dikkat çeken Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunu hatırlattı. Bu değişimin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Özel, "31 Mart seçimlerini hazmedemeyenlerle kurultayı hazmedemeyenlerin oluşturduğu bir ittifakla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Kurultay süreci ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin de sert ifadeler kullanan Özel, partiye yönelik müdahalelere karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti. CHP örgütlerinin ve gençlik kollarının yaşanan süreçte kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özel, partinin değerlerine ve demokratik iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Özel, konuşmasının sonunda CHP'nin hem parti içindeki tartışmaları aşacağını hem de Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini belirterek, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.