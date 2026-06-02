“GKK’da çalışan sivil işçilerin çalışma saatleri bir emirle 17.30’da uzatıldı”

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, güvenlik kamu görevlilerinin ve sivil işçilerin yıllardır biriken özlük hakları sorunları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sendikasız ve örgütsüz olan bu çalışanların haklarını korumak adına 4 yıldır kürsüden seslendiklerini hatırlatan Barçın, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, "Yasama döneminin sonuna geliyoruz ancak hükümetten hala bir adım yok" dedi.

“Çalışma saatleri bir emirle 17.30’a uzatıldı”

GKK bünyesindeki sivil işçilerin çalışma saatlerinin aniden değiştirildiğini aktaran Barçın, kamuda yaz-kış mesaisinin 15.30’da, perşembe günleri ise 17.30’da bittiğini anımsattı. Sivil işçilerin haftalık 40 saatlik yasal sınır dahilinde daha önce 17.00’ye kadar çalıştığını belirten Barçın, an itibarıyla bu sürenin bir emirle 17.30’a çekildiğini söyledi.

Uzatılan mesai saatlerinin ciddi sosyal sıkıntılara yol açtığına dikkat çeken CTP Milletvekili, "Bu insanların çocukları var ve saat 17.00’de çocuklarını okuldan almak zorundalar. En azından özel sektör gibi 17.00’de çıkma talepleri var, büyük bir mağduriyet yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yasal sınırın üzerinde angarya çalıştırılıyorlar"

Sivil işçilerin hukuki statüsüne de değinen Devrim Barçın, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası’nda düzenlenmeyen hususlarda bu çalışanların kendi özel yasası olan İş Yasası’na tabi olduğunu vurguladı.

İş Yasası’na göre haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu belirten Barçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu işçiler 40 saatin üzerinde angarya çalıştırılmakta ve ek mesai ödemesi de almamaktadır. Güvenlik personelinin kaynağı Türkiye’den aktarılıyor olabilir ama burada çalışan sivil işçiler bizim kendi vatandaşlarımızdır. Üstelik Türkiye’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan işçiler sendikalıdır ve toplu iş sözleşmeleri bulunmaktadır."

"Hükümet bu insanları çantada keklik görüyor"

Mevzuat gereği hakkın aranması konusunda hükümetin pasif kaldığını savunan Barçın, "Yapılması gereken; Türkiye’deki yetkililere gidip, bu insanların İş Yasası’na tabi olduğunu ve 40 saatin üzerindeki çalışmalar için ek mesai ödenmesi gerektiğini söylemekti. Peki bu yapıldı mı? Hayır. Çünkü onlar sendikalı değil, örgütlü değil" diyerek tepki gösterdi.

Hükümetin popülist bir yaklaşımla hareket ettiğini belirten Barçın, "Hükümette, 'Vatan, millet, Sakarya deriz, bu insanlar gelir bize oy verir' alışkanlığı var. Ancak artık öyle değil. Hükümet bu insanları çantada keklik olarak görüyor. Biz ise onları birer güvenlik kamu emekçisi olarak görüyoruz" dedi.

Barçın’ın ardından kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova ise bu konuda kendilerine ulaşan bir şikayet olmadığını, konuyu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ileteceklerini söyledi.

Berova, “Eminim ki komutanlarımız da, yasal mevzuat içerisinde yapmaları gerekeni yapma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır” dedi.