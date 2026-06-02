Ataman, Küresel Finans Zirvesi’nde görüşlerini paylaştı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Genel Müdürü ve Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) yönetim kurulu üyesi Kemal Ataman, New York'ta düzenlenen, Uluslararası Kooperatif Finans Kuruluşları Sempozyumu'nda konuşmacı olarak yer aldı.

Koopbank'tan verilen bilgiye göre, New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde yer alan Sempozyum, Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) ile Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN DESA) iş birliğinde düzenlendi. Etkinliğe pek çok ülkeden kooperatif finans kuruluşlarının temsilcileri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri katıldı.

Ataman, “Kapsayıcı ve Adil Büyümeyi Desteklemek” temalı sempozyumda “Kooperatif Finans Kuruluşlarında Amaç Odaklı Liderliğin Geliştirilmesi” başlıklı panelde konuşma yaptı. Ataman, konuşmasında kooperatif finans kuruluşlarında yönetişim, regülasyon, liderlik ve kurumsal sürdürülebilirlik konularındaki görüşlerini paylaştı.

Kuzey Kıbrıs’taki kooperatif finans sisteminin yapısı ve uygulamaları hakkında da bilgi veren Ataman, teknolojik dönüşüm, artan düzenleyici beklentiler ve değişen üye ihtiyaçları karşısında, kooperatif finans kuruluşlarının kimliğini koruyarak sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlanabileceği konusunda düşüncelerini de paylaştı.

Ataman, sempozyum ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ülkenin küçük ölçeğine rağmen, kooperatifçilik alanındaki köklü geçmişinin ve uygulamalarının uluslararası platformlarda ilgi gördüğünü; kooperatif finans kuruluşlarında güçlü yönetişim, etik liderlik, uluslararası iş birliği ve üye odaklı yaklaşımın belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.