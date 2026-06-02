“Doğal gaz projesi barış köprüsü olabilir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kablo ile elektrik konusunda Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-e) engeli olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Meclis kürsüsünden konuşan Bakan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ENTSO-e ile görüştüğünü belirterek, “ENTSO-e henüz daha ret cevabı vermedi. İşi zamana bıraktılar” dedi.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatif üstlendiğini, bu doğrultuda doğal gaz ile elektrik üretiminin gündeme geldiğini ifade etti. “Tabii bu tek başına yeterli değil. Biz güneş enerjisinden yararlanamıyoruz. Çünkü enerji iletim hatlarında ciddi problemler var” diyen Arıklı, 132’lik kablolara geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğal gazın ülkeye gelmesi için çok uzun süredir çalışma yapıldığını öne süren Arıklı, “Nihayet stratejik ve siyasi karar verildi” diye konuştu.

Arıklı, projeye ilişkin şu detayları paylaştı:

“Alanya’da başlayıp KKTC’nin ya Teknecik Elektrik Santrali ya da başka bölgesine gelecek olan yaklaşık 97 kilometrelik borularla bu işlem hayata geçecek. Bunun bu yıl içinde mühendislik çalışmaları bitecek. Bu kapsamda imzalanacak olan protokol bahse konu geniş kapsamlı çalışmanın detaylarını içerecek. Önce teknik çalışmalar yapılacak. Fizibilite zaten belli bir noktaya geldi. 2028 yılında ise devreye alınacak. Bu proje yaklaşık 700 milyon dolara mâl olacak.”

Doğal gaz projesinin hayata geçmesiyle KKTC’nin stratejik açıdan çok büyük değer kazanacağını iddia eden Arıklı, “Doğu Akdeniz’de bulunabilecek olan gazın ikinci bir boru hattıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması imkanı ortaya çıkacak. Doğal gaz projesinin barış köprüsü olabilir” ifadelerini kullandı.