“Başbakan Üstel ülkeye doğal gaz geleceğini medyadan öğrendi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Ülkeye Doğal Gaz Getirilmesi Süreci” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Şahiner, bu hükümet yüzünden enerji alanında Orta Çağ karanlığının yaşandığına dikkat çekerek, “Bununla birlikte hükümetin ülkeye doğal gaz getirilmesi konusundaki tutumu toplumda maalesef tedirginlik yarattı” dedi.

Enerjide maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi ve sektörlerin rekabet edebilir bir yapıya kavuşabilmesi için doğal gazın çok önemli bir açılım olduğuna belirten Şahiner, “Fakat insanlarımız ülkeye doğal gaz geleceğini Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yapmış olduğu bir açıklamadan öğreniyor” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Ben buna kızmıyorum. Benim kızdığım asıl nokta, Başbakan Ünal Üstel’in dahi ülkeye doğal gaz geleceğinin medyadan öğrenmesidir. Hükümet sürecin başındayken sınıfta kaldı. Sonrasında ise sanki park veya bahçe açılışı yapılacakmışçasına ülkeye doğal gaz geleceğinin haberi veriliyor. Süreç bu ciddiyetsizlikle yönetiliyor” diye konuştu.

“Böyle bir haberden sonra harıl harıl çalışan bir devlet görmemiz gerekiyordu. Fakat yüne ayak ayak üstüne atıp bekleyen, konunun cahili bir yapı bu süreci yönetecek” diyen Şahiner, hükümete şu soruları yöneltti:

“Bu kapsamda imzalanacak protokol çerçevesinde bizim tarafımızda masada kimler olacak? Ne kadar sürede gelecek? Bizim ülkede yapmamız gereken dönüşüm için ne zaman harekete başlanacak? Ne kadarlık bir kaynağa ihtiyaç var? Etki analizlerini km yapacak? Bu soruların hepsi cevap bekliyor.”

Şahiner, yan gelip yatan ve adına hükümet denilen bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı ifade ederek, “Ülkeye doğal gaz 4 yılda gelecekse ve gerekli yatırımları yapmak için hükümetin hantallığıyla 5-10 daha beklenecekse maalesef amaca hizmet etmeyecek” açıklamasında bulundu.