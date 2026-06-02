DAB Sağlık Şubesi ile Hayvancılık Dairesi’nden ortak denetim

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Sağlık Şubesi ile Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi uzmanları, belde sınırları içerisinde faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış yerlerinde müşterek denetim gerçekleştirdi.

Beldede bu alanda hizmet veren üç işletmede de herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Denetimlerde, gıda güvenliği, hijyen kuralları ve su ürünlerinin muhafaza koşullarına bakıldı, 27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası kapsamında yer alan “Avlanabilir Asgari Boy, Sayı ve Ağırlık Yasakları” dikkate alınarak, su ürünlerinin yasal limitlere uyulup, uyulmadığı da kontrol edildi.