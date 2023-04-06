“İhalesiz iş yapmak için yasa çıkarma konusundaki bu acelenin sebebi ne?”

UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünden AKSA sözleşmesini 4 yıllık süreyle uzatma opsiyonu olduğunu kabul ettiğini ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “O zaman ihalesiz iş yapmak için yasa çıkarma konusundaki bu acelenin sebebi ne? İvediliği bile olmayan bir yasa tasarısı için olağanüstü meclis toplantısı çağırmanın gerekçesi ne?” diye sordu.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Ünal Üstel, AKSA ile imzalanmış sözleşmenin uzatma opsiyonu ile birlikte daha dört yıllık süresi olduğunu Meclis kürsüsünden kabul etti. Dahası başka şirketlerle de görüşüleceğini söyledi.

Bu süre bu ülkedeki uzmanlarla bir araya gelerek enerjideki stratejiyi belirlemek ve ona göre yol almak için fazlasıyla yeterli. O zaman ihalesiz iş yapmak için yasa çıkarma konusundaki bu acelenin sebebi ne? İvediliği bile olmayan bir yasa tasarısı için olağanüstü meclis toplantısı çağırmanın gerekçesi ne?

Sizi, ihalesiz iş yapılmasına karşı çıkanları "Rumcu" diye yaftalayacak kadar kendinizden geçiren bir sorununuz mu var? Meclis kürsüsünden sizden önceki tüm UBP'li başbakanları, Ersin Tatar'ı, Ersan Saner'i, Faiz Sucuoğlu'nu, KIB-TEK'e yatırım yapmamakla, santrallerin bakım onarımını yaptırmamakla suçlamak sizi aklıyor mu sanıyorsunuz?!

Enerji gibi yaşamsal bir konuda bu ülkenin 15 yıllık geleceğini karartacak bir işe imza atmaya hazırlanıyorsunuz ve bunun vebali çok büyük. Akıl yoluna dönmek için hala zamanınız var! Bu ülkenin geleceğine dair bir gaileniz var mı?”