İhale Yasası’nda pandemiye özel değişiklik adımı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Halkımızın sağlığı için çok iyi bir yasa olacak” dediği, sağlıkta pandemi dönemine ilişkin bazı düzenlemeler içeren Kamu İhale (değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivediliği Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu. Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Yasa Önerisi, Esas Yasa'nın Geçici 1 'inci maddesinden hemen sonra yeni Geçici 2.'nci maddenin eklenerek ‘Covid-19 Genel Salgın Hastalık kapsamında Sağlık Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyeti'nden Yapılacak alımların bu yasa kapsamı dışında tutulmasına ilişkin kuralları düzenlemeyi öngörüyor.

Bakan Pilli: “Bazı şeyleri alamıyoruz, aldığımızda da ucuz şeyleri alıyoruz”

Sağlık Bakanı Pilli, “Biz bazı şeyleri alamıyoruz, aldığımız zaman da ucuz şeyler alıyoruz. Bu yasa geçerse halkımız için hayırlı olacağına inanıyorum” dedi.

Erhürman: “Devletin parası ile ilgili çok önemli konularda, birkaç milletvekilinin Yasa Önerisi’ne biz evet demeyiz… Bu özel bir durum”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa önerisinde gerekli değişikliklerin yapılması durumunda oylarının da olumlu olacağını açıkladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, normal usulün Kamu İhale Yasası’na ilişkin bir değişikliğin ‘Yasa Önerisi’ değil, ‘Yasa Tasarısı’ olarak gelmedi gerektiğine de vurgu yaptı. “Devletin parası ile ilgili çok önemli konularda, birkaç milletvekilinin Yasa Önerisi’ne biz evet demeyiz. Bu özel bir durumdur. Bu haliyle evet diyemeyiz ama aşağıda düzeltilirse, evet deriz” şeklinde konuştu.

TDP’den ret, HP ve YDP’den onay

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yasa Önerisi’nden bilgi sahibi olmadıkları için ivediliğine ret oyu vereceklerini belirtti.

HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, yasa önerisi ellerine yeni ulaşsa da hassasiyeti anladıklarını, yasa önerisinin komiteye giderek gerekli düzenlemelerin yapılması görüşünü belirtti, bu anlamda ivedilik talebine de olumlu oy vereceklerini açıkladı.

Milyonlarca liralık ilaç israfına işaret eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, önlemle ilgili hiçbir çalışmanın yapılmamasını da eleştirdi. Test kitlerine çok daha ucuza mal edilebilecekken, çok fazla para ödendiğinin ortaya çıktığını söyleyen Arıklı, bununla ilgili araştırma önerisi de sunacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu kitleri direkt almak için attığı bu yasal adımı desteklerini açıkladı.