İç çamaşırından 10 gram “methamfetamine” çıktı

Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırımda uyuşturucu madde bulunan B.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının, “kanunsuz uyuşturucu madde” olan “methamfetamine” ithal ve tasarruf suçlarından dolayı tutuklandığını belirtti.

Polis, Salı günü öğlen saatlerinde Türkiye'den gelerek Ercan Havalimanı'ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan 38 yaşındaki zanlının eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.