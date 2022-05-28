İbibik ait olduğu yerde, doğaya döndü

Taşkent Doğa Parkı yetkilileri tarafından bir ay önce sol kanadındaki tüylerin kırık olması sebebiyle Yaban Hayatı Hastanesi'nde tedavi edilen ibibik bugün yeniden doğaya bırakıldı.

Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bir ay önce Yaban Hayatı Hastanesi'ne sol kanadındaki tüyler kırık olarak gelen bu küçük kuş, gücü ve iyileşme konusundaki istekliliği ile ekibimizi etkiledi.

Doğru beslenme ve takviyeler sayesinde tüm tüyler sağlıklı ve güçlü çıktı. Uzman ekibimizin yoğun çabaları sayesinde bu ibibik insan temasından uzak, güvenli bir yerde serbest bırakıldı.

Yardıma ihtiyacı olan herhangi bir yaban hayvanı görürseniz, derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'na bildiriniz.