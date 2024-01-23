Hürben 3 gün hapse gönderildi

Vicdani retçi Mustafa Hürben, polis tarafından tutuklanarak, 3 günlüğüne hapse gönderildi.

Hürben, seferberliğe gitmeyi reddederek Askeri Mahkemeye çıkarılmış, 800 TL para ödemesi ya da 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Hürben'i hapse uğurlamak üzere çok sayıda barış aktivisti Meclis önünde Hürben'in yanında oldu..

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Milletvekilleri Doğuş Derya, Erkut Şahali, Biray Hamzaoğulları, Ceyhun Birinci destek için Meclis önüne yer aldı.