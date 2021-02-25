“Hükümetin ‘Kültür Sanat Danışma Kurulu’ kararı kabul edilmezdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Derneklere Yardım Tüzüğü’ne Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerinin katılımının iptal edildiğine dikkat çekti, UBP-DP-YDP hükümetinin bu kararının “kabul edilmez” olduğunu vurguladı.

Kararın “hükümetin ben bilirim, ben yaparım mantığı ve antidemokratik yaklaşımının” bir ürünü olduğuna işaret eden Sorakın, bu anlayışın sanata ve sanatçıya kadar uzandığını söyledi.

“2004 yılında CTP-DP Hükümeti döneminde Kültür Dairesi ile ilgili derneklerin ortak aklıyla hazırlanıp yürürlüğe konan Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nün temel amacı, İlgili Derneklere yapılacak katkıların demokratik, şeffaf ve katılımcılık anlayışıyla yapılmasını amaçlıyordu” diyen Sorakn, “Azınlık Hükümeti tarafından hazırlanan yeni tüzük ise demokratik kitle örgütlerini süreçlerin dışında bıraktığı gibi, Güzel Sanatlarla ilgili derneklere yapılacak olan katkıyı politize etmekte ve kararı birkaç kişinin insafına bırakmaktadır. Bu anlayış ve alınan karar asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.