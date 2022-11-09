“Hükümet, liyakata dayalı değil, partizanca istihdamlar yapmaya devam ediyor”

KTAMS, yazılı bir açıklama yaparak, hükümetin liyakata dayalı değil; partizanca istihdamlar yapmaya devam ettiğini bildirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun IV. Derece Kâtip Yardımcısı kadrosu için üç kişilik münhal ilan ettiğini ve sınavın dün tamamlandığı belirtilerek, birçok bakanlık ve dairede kitabet memuru eksikliği olmasına ve yüz kişilik kitabet kadrosu boş olmasına rağmen hükümetin partizanca, geçici işçi ve mevsimlik işçilerle boşlukları doldurmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, “UBP-DP-YDP Hükümeti liyakata dayalı istihdam yapmak yerine partizanca istihdamlar yaparak yasaya aykırı bir şekilde asıl ve sürekli görevleri geçici işçi ve mevsimlik işçiler eliyle yürütme yolunu tercih etmektedir” denildi.

KTAMS’ın, IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosunun 100 kişi artırılarak yapılan yazılı sınav sonucuna göre fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı istihdam yapılması için Personel Dairesine yazılı talepte bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Cuma günü Başbakanlık önünde bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, basın açıklamasına IV. Derece Katip Yardımcısı kadrosu için sınava girip başarılı olan adaylar da desteğe davet edildi.