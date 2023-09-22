Hükümet, Ercan'daki grevi 60 gün süreyle yasakladı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın, kontrol kulesindeki eksiklerin giderilmesi talebiyle Pazar günü yapacağı uyarı grevi, UBP - YDP - DP Hükümeti tarafından 60 gün süreyle yasaklandı.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruda, grevin düzeni bozucu nitelik taşıdığı, verilen hizmetin elzem olduğu, bu nedenle ertelendiği ifade edildi.

HTKS, gerekli yatırımların “tasarruf” kisvesi altında yapılmaması nedeniyle uyduların kararma noktasına geldiğini, ayrıca Ankara’ya eğitime gönderilen personellere kira ve günlük giderleri için reva görülen 8 Sterlin’in arttırılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Sendika, eksiklerin yerine getirilmesi talebiyle uyarı grevi kararı almıştı.

