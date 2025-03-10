Hücrede bulunan bir kişi ölü olarak bulundu

Boğaz Polis Karakolu’nda “şiddet tehdidi” ve “ciddi darp” (kadına şiddet) suçlarından tutuklu bulunan 41 yaşındaki Eziz Sapartagaganov hücrede ölü olarak bulundu.

Polis açıklamasına göre, olay 10 Mart 2025 tarihinde, saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Olay yerine çağrılan doktorun yaptığı ilk incelemede, müteveffanın vücudunda herhangi bir darp veya cebir izi bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.