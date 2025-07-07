Holguin, Tatar ile görüştü

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığının girişinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılanan Holguin ile Tatar arasındaki görüşme saat 09.00'da başladı.

Görüşmede, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık sürecinin ele alındı.

Holguin görüşme sonunda yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler için hazırlık olarak adaya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Holguin, Tatar’la iyi bir toplantı yaptığını ve gün içinde Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’le bir araya geleceğini kaydetti.

“Müzakerecilerle birlikte bu öğleden sonra ve sanırım çarşamba günü çok sıkı çalışacağız” diyen Holguin, Birleşmiş Milletler’in adanın refahı ve halkın daha iyi bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Kendilerinin bu amaçla BM topluluğu ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Holguin, liderlerin de aynı yönde düşündüğünü umut ettiklerini ve gelecek hafta için heyecanlı olduklarını söyledi.