"Hesap verebilirlik ve geçmişteki yolsuzlukların soruşturulması TDP'nin temel ilkeleri arasında"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hesap verebilirlik ve geçmişteki yolsuzlukların soruşturulmasının TDP'nin temel ilkeleri arasında bulunduğunu söyledi.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Çeler, katıldığı Haber Kıbrıs’ta Bahadır Ayna’nın hazırlayıp sunduğu Alt Metin programında “Hesap soramayacağımız bir hükümete girmemiz pek de mümkün görünmüyor.” dedi. Çeler, TDP açısından hükümet ortaklığının yalnızca makam ve yetki paylaşımı anlamına gelmediğini, esas olanın şeffaflık, denetim ve kamu yararı temelinde bir yönetim anlayışı oluşturulması olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin kamu yönetiminde liyakati, şeffaflığı, denetimi ve hesap verebilirliği güçlendirmek olduğunu kaydeden Çeler, “Bizim için önemli olan kimin Meclis’e gireceği değil, TDP’nin ve sosyal demokrat düşüncenin Meclis’te temsil edilmesidir.” dedi.

Parti olarak toplumun tüm kesimleriyle doğrudan iletişim kurmaya, farklı görüş ve beklentileri dinlemeye ve ortak sorunlara birlikte çözüm üretmeye önem verdiklerini söyleyen Çeler, ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemler yerine ortak değerleri ve toplumsal sorumluluğu öne çıkaran bir siyaset anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Anketlerde TDP’nin yükseliş gösterdiğine işaret eden Çeler, hedeflerinin Meclis’te güçlü bir temsil elde ederek denetim mekanizmalarının etkin işletilmesine katkı koymak olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile yürütülen seçim iş birliğine ilişkin de konuşan Çeler, TDP’nin aday sıralama sürecinin tamamlanmasının ardından Harmancı ile birlikte sahada çalışacaklarını belirtti.