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"Herkesin bir hikayesi var, dinlemeyi unutma!"

"Herkesin bir hikayesi var, dinlemeyi unutma!"

Portre'nin bu hafta konuğu sosyal medya içerik üreticisi Urban Cypriot olarak tanınan İbrahim Beycanlı.

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Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam … Tutkulu

 

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Yayıncı olurdum

 

Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Yeni video fikirleri

 

Kayıtsız kalamadığım şey … Adaletsizlik

 

En büyük pişmanlığım … Bazı fırsatları ertelemek

 

En büyük sevincim… Arkadaşlarımın kazanması

 

Hayatımın dönüm noktası .. YouTube videolarına başlamam

 

Beni en çok etkileyen yazar .. Yuval Noah Harari

 

Başucumdaki kitap .. 21. Yüzyıl İçin 21 Ders

 

En keyif aldığım müzik…RNB

 

En son izlediğim film … Nosferatu

 

Kendim için son aldığım şey…Kamera

 

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Annemin aldığı pijama

 

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Kamera ekipmanı

 

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım

 

Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcılığım

 

Olmasa da olur…Dedikodu

 

Olmazsa olmaz…Tutku

 

En iyi yaptığım yemek… Biftek

 

Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirini yargılamadığı bir yer

 

Aşk benim için… Bağ kurmak

 

Onunla çok tanışmayı isterdim…Barış Özcan

 

Görmek istediğim yer… Tokyo

 

Mutlaka yapmak istediğim.. Geri takla kombosu

 

Son olarak söylemek istediklerim…  Herkesin bir hikayesi var. Dinlemeyi unutma!

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