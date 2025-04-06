Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam … Tutkulu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Yayıncı olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Yeni video fikirleri

Kayıtsız kalamadığım şey … Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım … Bazı fırsatları ertelemek

En büyük sevincim… Arkadaşlarımın kazanması

Hayatımın dönüm noktası .. YouTube videolarına başlamam

Beni en çok etkileyen yazar .. Yuval Noah Harari

Başucumdaki kitap .. 21. Yüzyıl İçin 21 Ders

En keyif aldığım müzik…RNB

En son izlediğim film … Nosferatu

Kendim için son aldığım şey…Kamera

Dolabımdaki en gereksiz şey.. Annemin aldığı pijama

Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Kamera ekipmanı

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım

Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcılığım

Olmasa da olur…Dedikodu

Olmazsa olmaz…Tutku

En iyi yaptığım yemek… Biftek

Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirini yargılamadığı bir yer

Aşk benim için… Bağ kurmak

Onunla çok tanışmayı isterdim…Barış Özcan

Görmek istediğim yer… Tokyo

Mutlaka yapmak istediğim.. Geri takla kombosu

Son olarak söylemek istediklerim… Herkesin bir hikayesi var. Dinlemeyi unutma!