"Herkesin bir hikayesi var, dinlemeyi unutma!"
Portre'nin bu hafta konuğu sosyal medya içerik üreticisi Urban Cypriot olarak tanınan İbrahim Beycanlı.
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam … Tutkulu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım…Yayıncı olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Yeni video fikirleri
Kayıtsız kalamadığım şey … Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım … Bazı fırsatları ertelemek
En büyük sevincim… Arkadaşlarımın kazanması
Hayatımın dönüm noktası .. YouTube videolarına başlamam
Beni en çok etkileyen yazar .. Yuval Noah Harari
Başucumdaki kitap .. 21. Yüzyıl İçin 21 Ders
En keyif aldığım müzik…RNB
En son izlediğim film … Nosferatu
Kendim için son aldığım şey…Kamera
Dolabımdaki en gereksiz şey.. Annemin aldığı pijama
Benim için alınabilecek en güzel hediye.. Kamera ekipmanı
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlığım
Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcılığım
Olmasa da olur…Dedikodu
Olmazsa olmaz…Tutku
En iyi yaptığım yemek… Biftek
Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirini yargılamadığı bir yer
Aşk benim için… Bağ kurmak
Onunla çok tanışmayı isterdim…Barış Özcan
Görmek istediğim yer… Tokyo
Mutlaka yapmak istediğim.. Geri takla kombosu
Son olarak söylemek istediklerim… Herkesin bir hikayesi var. Dinlemeyi unutma!