"Her sıkıştığınızda ucuz klişelere sarılarak Kıbrıslı Türkleri aşağılamaya çalışmanızdan bıktık!"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türklere yönelik sarf edilen sözlerle ilgili açıklama yaptı, "Biz ne sizin memurlarınızı dinleriz, ne de tehditlerinize boyun eğeriz!" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Başbakan Üstel'e yönelik yaptığı açıklamaları kınayan Maviş, "İrade gaspına, ötekileştirmeye, dayatmalara karşı birlikte durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Maviş'in açıklaması şöyle:

"Her sıkıştığınızda 'Rumluk', 'başörtüsü düşmanlığı', 'imam efendi' gibi ucuz klişelere sarılarak Kıbrıslı Türkleri aşağılamaya çalışmanızdan bıktık!

Bu dil sizin olabilir, ama bizim kültürümüz değil!

AKP’nin kibri ve dayatmacı zihniyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesine ve yaşam biçimine her fırsatta saldırıyor. Kıbrıs’a parmak sallayanlar, ayar vermeye çalışanlar şunu iyi bilsin: Biz ne sizin memurlarınızı dinleriz, ne de tehditlerinize boyun eğeriz!

Laiklik, sadece bir yaşam tarzı tercihi değil; bu toplumun varoluşunun ve birlikte yaşama iradesinin temel güvencesidir. Bu saldırgan dile ve zihniyete karşı susmak, teslim olmaktır.

Siyasi görüşümüz farklı olsa da, aynı yolu yürümeyecek olsak da, Sn. Üstel'e yönelik yapılanlar kabul edilemez. İrade gaspına, ötekileştirmeye, dayatmalara karşı birlikte durmalıyız.

Laikliğe, özgür yaşama ve birlikte varoluş iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz."