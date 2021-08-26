Hemşireler Sendikası: Hemşire alımı sözü aldık, takipçisi olacağız

Hemşire ve Ebeler Sendikası, hükümet ile sürdürdükleri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıklayarak, “sınavda geçer not alıp başarı göstermiş puanı 70 olan arkadaşlarımızın tamamının alınması yönünde” karar üretildiğini bildirdiler.

Açıklamada sendikanın sürecin takipçisi olacağı da paylaşıldı.

Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

başbakan sn. Ersan Saner ile sendikamız adına başkanımız ve sendika avukatımız Şefik Aşçıoğluları ile birlikte yürütülen istişareler bir süredir devam etmekteydi. Gelinen bu aşamada sınavda geçer not alıp başarı göstermiş puanı 70 olan arkadaşlarımızın tamamının alınması yönünde olmuştur.

Atılan bu adımın olumlu olmasına rağmen sınavda başarı gösteren tüm meslektaşlarımızın işe alınana kadar mücadelemizin devam edeceği yönündedir.

Buradan Sn. Başbakan Ersan Saner'e ve sendikamız avukatı Sn. Şefik Aşçıoğlularına teşekkür ederiz.”