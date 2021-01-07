YDP-DP: “Canaltay'a oy vermedik, UBP sorununu çözsün”

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’a hükümet ortakları ve bağımsız 2 vekil dahil, muhalefetin de destek vermemesi, partide Genel Başkanlık süreci ile başlayan, Meclis Başkanlığıyla da devam eden 'krizin’ izlerini daha da derinleştirdi.

Ayşe GÜLER

Siyaset tarihinde ilk kez hükümetteki bir parti adayının ’26 ret oyu’ ile Meclis Başkanı seçilememesinin ardından, gözler Meclis Başkanlığı seçim sürecine çevrildi.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’a hükümet ortakları ve bağımsız 2 vekil dahil, muhalefetin de destek vermemesi, partide Genel Başkanlık süreci ile başlayan, Meclis Başkanlığıyla da devam eden 'krizin’ izlerini daha da derinleştirdi.

Muhalefette durum netleşmedi…

Meclis Başkanlığı’na yönelik ‘sancı’ sürerken, muhalefet partilerinin de aday çıkarıp, çıkarmayacağı henüz netleşmedi.

Teamüller gereği bugüne kadar hükümette olan parti Meclis Başkanlığını, ana muhalefet partisi ise Meclis Başkan Yardımcılığı’nı alsa da Canaltay’a 26 ret oyu verilmesi sürecin yönünü değiştirdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partinin Meclis Başkanlığı konusunu bugün ve yarın değerlendirerek, durumun netlik kazanacağını aktardı.

Meclis tarihinde ilk kez böyle bir olayın yaşandığını aktaran TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin önerdiği adayın seçilmemesi halinde muhalefetin kendi adayını belirleme yoluna gidebileceğini söyledi.

HP Genel Başkanı Yenal Senin ise Azınlık Hükümeti’nin Meclis Başkanlığı için çıkaracağı adaya olumsuz oy vereceklerini ifade ederek, “Hükümet, gerek oluşum modeli ve süreci olarak sancılıdır. Sadece Meclis Başkanlığı’nda değil, diğer noktalarda da tutarsızlık var” dedi.

Hükümet ortaklarından da onay yok…

YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, hükümet ortağı UBP’nin Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği isim olan Resmiye Canaltay’a DP ve 2 bağımsız milletvekili ile onay vermediklerini açıkladı, “YDP, DP ve 2 bağımsız vekil, yani toplamda 7 milletvekili olumlu oy verseydi, fireci vekiller bizi suçlayarak kendilerinin blok oy kullandıklarını iddia edeceklerdi. Bizde kendimizi aklayamayacaktık” dedi.

Öte yandan DP Milletvekili Serdar Denktaş da Canaltay’a DP milletvekilinin boş oy verdiğini, 2 YDP’li vekilin oylarını yaktığını, 2 bağımsız vekilin de çekimser oy kullandığını açıkladı.

UBP’li vekiller…

UBP Milletvekili Zorlu Töre, sürecin devam ettiğini, partinin kendi içerisinde değerlendirme yaptığını kaydetti,“Grup toplantısında değerlendirmeler yapılacak. Resmiye hanım kendisi değerlendirsin. Herkes kendisi değerlendirme yapmalı” şeklinde konuştu.

Öte yandan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ise Meclis Başkanlığı seçimine yönelik 26 ret oyu verilmesini beklemediğini belirtti, “Bu sonucu beklemiyordum. Elbette ki her partideki aday, her kim olursa olsun kazanmak için yola çıkar. Parti disiplini, bütünlüğü bunu emreder. Bunun sandığa yansımaması düşündürücü ve üzücü” dedi.

SİYASİ PARTİLER NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Adaylık konusunu değerlendireceğiz”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partinin Meclis Başkanlığı konusunun değerlendirilerek, durumun netlik kazanacağını aktardı.

Sorakın, siyasetin daha güvenli noktaya taşınması gerektiğinin altını çizerek, “CTP, bu sorumluktan kaçmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Geldiğimiz nokta, UBP zihniyetinin bittiğinin göstergesidir” diyen Sorakın, “Çoğunluğa sahip bir grup tarafından gösterilen adayın kazanamaması, o grup içerisinde çok ciddi anlamda sorunlar olduğunu gösteriyor” dedi.

Sorakın, teamüller gereği başkanlık için aday göstermediklerini ancak hükümet partileri tarafından gösterilen adayın reddedildiğini kaydederek, dolayısıyla parti içerisinde bütün organlarında konunun görüşüleceğini yineledi.

Böyle bir olayın siyaset tarihinde ilk kez yaşandığını da vurgulayan Sorakın,

“Yaşananlar, bu tür siyasetin artık yürütülemeyeceğinin göstergesidir” dedi.

Sorakın, şöyle devam etti: 9 aydır biz bunu hep yaşıyoruz. Seçimlere müdahale edilmiştir. Kurultaya müdahale edilmiştir. Hükümet oluşumuna, bakanlık dağılımına kadar müdahale söz konusudur. Ciddi güven bunalımı vardır.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Muhalefet kendi adayını belirleme yoluna gidebilir”

Meclis tarihinde ilk kez böyle bir olayın yaşandığını aktaran TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin önerdiği adayın seçilmemesi halinde muhalefetin kendi adayını belirleme yoluna gidebileceğini söyledi.

Özyiğit, “Teamüllere göre hükümet meclis başkanlığını, ana muhalefet de yardımcısı için isim önerir. Bir şekilde ilk turda değilse, birkaç tur içerisinde seçimler olur” diyerek, UBP’nin kedi içerisinde sorun olduğunu, bu çerçevede muhalefetin desteğinin söz konusu olamayacağını dile getirdi.

UBP’nin hem parti hem de hükümet ortağından destek alamadığını ifade eden Özyiğit, “Ne yaparlar yeni bir adayla mı çıkarlar göreceğiz. Bizim tutumumuz bellidir” şeklinde konuştu.

Özyiğit, iç tüzüğe göre başkan seçiminin gerçekleşene kadar Meclis gündeminde olacağını belirterek, aslında Meclis Başkanlığının belirlenmesinin Ekim ayında yapılması gerektiğine de işaret etti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin:

“Hükümet ortakları arasında tutarsızlık ve parti içi hesaplaşma gün yüzüne çıktı”

HP Genel Başkanı Yenal Senin, Azınlık Hükümeti’nin Meclis Başkanlığı için çıkaracağı adaya olumsuz oy vereceklerini aktardı, “Hükümet, gerek oluşum modeli ve süreci olarak sancılıdır. Sadece Meclis Başkanlığı’nda değil, diğer noktalarda da tutarsızlık var” dedi.

Senin, ekonomi ve sağlığın iyi yöneltilemediğini ifade ederek, seçimde de bunun yansımalarının görüldüğünü dile getirdi.

Hükümet ortakları arası tutarsızlıkların ve parti içi hesaplaşmanın gün yüzüne çıktığını da söyleyen Senin, “Bunların konuşulması iç açıcı gelişmeler değil. Vatandaşların siyasilerden bekledikleri olaylar bunlar değil” dedi.

Senin, muhalefet olarak Meclis Başkan adayı çıkarıp çıkarmamayı da konuşmadıklarını sözlerine ekledi.

HÜKÜMET ORTAKLARI NE DEDİ?

YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı:

“Onay verseydik, fireci UBP’li vekiller blok oy kullandıklarını söyleyeceklerdi”

YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, önceki günkü oylamada hükümet ortağı UBP’nin Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği isim olan Resmiye Canaltay’a DP ve 2 bağımsız milletvekili ile onay vermediklerini açıkladı, “YDP, DP ve 2 bağımsız vekil, yani toplamda 7 milletvekili olumlu oy verseydi, fireci vekiller bizi suçlayarak kendilerinin blok oy kullandıklarını iddia edeceklerdi. Bizde kendimizi aklayamayacaktık”dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, “UBP’de seçimin yapılacağı anda, ciddi kırılma olduğunu fark ettik. Bunu açığa çıkarmak için ilk turda farklı bir oy kullanma yönünde karar aldık. Nitekim düşündüğümüz gibi oldu” diyerek, “İlk turda UBP’de ciddi şekilde fire olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Buna rağmen, Perşembe günkü seçimde hükümet protokolüne uygun hareket edeceklerini de açıklayan Arıklı, hangi adayı çıkarırsa çıkarsın, UBP adayına destek vereceklerini aktardı.

Bu süreçte, Meclis Başkanlığı seçimine yönelik kendilerini yanıltan iki şey olduğundan bahseden Arıklı, “Bizi yanıltan iki şey oldu. Birincisi, 26 vekilin ret oyu vereceğini beklemiyorduk. Fireci vekillerin ret değil, geçersiz oy vereceklerini düşünüyorduk. Ret verdiklerini üzülerek gördük.

Aynı zamanda, ikinci turun Perşembe yapılacağı karar alındı. Bunu bize önceden söylemediler.”

Seçimin ardından Başbakan Ersan Saner ile görüştüklerini de dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı: “Başbakanla görüştüm. Durumu izahat ettim. Sitemi, keşke önceden bu yönde davranacağınızı söyleseydiniz dedi. Ben de kendisine çok ani oluştuğunu söyledim. Sıkıntı yok, Perşembe günü sorun çözülür.

DP Milletvekili Serdar Denktaş:

“Meclis Başkanlığı için boş oy verdik, YDP oylarını yaktı, bağımsız vekiller çekimser kaldı”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde UBP’li vekillerin birbirleriyle konuşmamaya çalıştıklarını gözlemlediklerini, bu nedenle YDP ve bağımsız vekillerle görüşerek birinci tur ‘oy yakma’ yönüne gitme kararı aldıklarını belirtti, “İkinci tur gerekli oyu veririz dedik” şeklinde konuştu.

Denktaş, “Yine aynı şey olacaktı belli ki ama suçlanan biz olacaktık. UBP’li vekiller biz verdik, DP ve YDP vermedi diye suçlamaya gideceklerdi” şeklinde konuştu.

Denktaş, 3 DP milletvekilinin boş oy verdiğini, 2 YDP’li vekilin oylarını yaktığını, 2 bağımsız vekilin de çekimser oy kullandığını açıkladı.

UBP içerisinden ise Canaltay’ın ise 1 çekimser, 5 ret oyu çıktığını ifade eden Denktaş, “26 ile dünkü oylama reddedildi. Bunun ikinci turu yoktur. Perşembe günü yine birinci tur olarak başlayacak. Yeniden Resmiye hanımı mı bir başkasını mı gösterirler bilemiyoruz. Bunu UBP bilir” şeklinde konuştu.

Muhalefet partilerinin 21 oyu olduğunu hatırlatan Denktaş, “Bizden muhalefete oy gitmez, UBP içerisinde yine ret oyu kullanılırsa 26 ret oyu olur” diye konuştu.

Denktaş, Perşembe günkü oylamada ‘çekimser’ oy kullanmayacaklarını da açıklayarak, YDP ile de bu konuyu görüşeceklerini kaydetti.

“Bu kararımızla Meclis Başkanı seçilebilir. Belki birinci turda olmaz ama ikinci turda mutlaka olur” diyen Denktaş, UBP’den 5 vekilin ret oyu kullanabileceğini düşünmediğini de aktardı.

Denktaş, “En azından kendi masumiyetimizi ispatlamış olduk” diyerek, Canaltay’a Meclis Başkanlığı seçiminde 26 ret oy verilmesini “Kendisine oy verenler verdi. Onun dışındakiler ret oyu kullandı. Nedeni nedir, bu UBP’nin işi. İç işlerine ben karışmayım” şeklinde konuştu.

Muhalefet partilerinin de yasal olarak aday çıkartabileceğine işaret eden Denktaş, “Çıkarırlar mı bilmiyorum. Yıllardır uygulanan teamüller vardır. Muhalefetin adayı olsaydı, dün kazanırdı” dedi.

Denktaş bu açıklamayı BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp, sunduğu 14. Saat programında yaptı.

UBP’Lİ VEKİLLER NE DEDİ?

UBP Milletvekili Zorlu Töre:

“Resmiye hanım kendisi değerlendirsin”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, sürecin devam ettiğini, partinin kendi içerisinde değerlendirme yaptığını kaydetti, Başbakan Ersan Saner’in ise milletvekilleri ile tek tek bir araya geldiğini ifade etti.

“Grup toplantısında değerlendirmeler yapılacak. Resmiye hanım kendisi değerlendirsin. Herkes kendisi değerlendirme yapmalı” şeklinde konuşan Töre, düşüncelerini netleştirmeye çalıştığını, istişarelerde bulunduğunu söyledi.

Töre, Başbakan Saner’e görüşlerini ilettiğini de ifade ederek, “Süreç yeniden başlamıştır. Birinci tur tamamen kapanmıştır” dedi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Bu sonucu beklemiyordum”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Meclis Başkanlığı seçimine yönelik 26 ret oyu verilmesini beklemediğini belirtti, “Bu sonucu beklemiyordum. Elbette ki her partideki aday, her kim olursa olsun kazanmak için yola çıkar. Parti disiplini, bütünlüğü bunu emreder. Bunun sandığa yansımaması düşündürücü ve üzücü” dedi.

Gürçağ, parti içerisinde durum değerlendirmesi yapılmasının normal olduğunu da aktararak, Perşembe gününe kadar çözüm yolu bulunacağını dile getirdi.





Neler yaşanmıştı?

Cumhuriyet Meclisi Salı günkü birleşiminde yeni Başkanı’nı seçememişti.

UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı Meclis’te 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin bugün tekrar yapılacağını açıklamıştı ancak bu kez de ‘Başsavcılık görüşü’ için ertelendi.

UBP de Canaltay’a evet demedi

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz hafta, UBP Meclis Grubu, Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Resmiye Canaltay’ı seçmişti.

Canaltay’ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.