Canaltay'a RET! Saner erken seçim istedi

15.13 Resmiye Canaltay 2. tur oylamada bu kez 19 Kabul, 27 RET, 2 ÇEKİMSER oy aldı.

Başbakan Ersan Saner 'erken seçim' istedi.

Resmiye Canaltay ikinci tur oylamada üye tam sayısının üzerinde, 27 RET oyu aldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkanlık Seçimini ertelediğini açıkladı. Bunun üzerine kürsüye gelen Başbakan Ersan Saner, muhalefetten Erken seçim için tarih belirlemesini istedi.

HP Milletvekili Kudret Özersay, “Aynı isimde ısrar etmek, bu olmazsa da erken seçim kartı ortaya koymak ülkeyi kaosa sürüklemekten başka bir şey ifade etmez. Ama ısrarınız buysa HP olarak biz hazırız. Siyasi sorumlulukla bu noktaya gelinmemeliydi” dedi.

Erhürman: “Şu andan itibaren istifa etmiş bir Hükümet…”

“Bu yaşananlar Hükümet’in ölü doğmuş bir hükümet olduğunu teyididir” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, burada bir Meclis Başkanı’nı dahi seçemeyen bir yapı ile karşı karşıya olunduğuna vurgu yaptı.

Başbakan’ın da bunu reddi ‘hükümete ret’ olarak almasının doğru bir tespit olduğunu ifade eden Erhürman, bir an önce partiler arası bir görüşme, bir seçim yasası hazırlığı olmadı gerekliğine işaret etti.

“Şu andan itibaren istifa etmiş bir Hükümet olduğunu kabul etmeliyiz” diyen Erhürman, bugünden itibaren de münhal, vatandaşlık verilmesi gibi icraatların durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Hükümet’in rutin, acil işler dışında bir şey yapmasının kabul edilemeyeceğini de belirten Erhürman, sonucun Canaltay’a değil, Hükümet’e ret olarak okunması gerektiğine vurgu yaptı.

Meclis Genel Kurulu gruplar arası mutabakatla kapandı, gelecek birleşim 18 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

14.35 Meclis Genel Kurulu’nda 48 milletvekili oy kullandı, Resmiye Canaltay ilk tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu aldı. Canaltay ilk turda salt çoğunluğa ulaşamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Meclis Başkanlığı için tek aday yine, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay. Hatırlanacağı üzere, Genel Kurul’un geçtiğimiz birleşiminde Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçememişti. UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy almıştı. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıklamıştı.

Özyiğit: “Bugün Mecliste bir tarih daha yazıldı!”

Sosyal medya hesabından da Meclis’te yaşananları eleştiren TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, “Bugün Mecliste bir tarih daha yazıldı!” dedi.

Özyiğit, Canaltay’ın seçilememesini ve Ersan Saner’in ‘erken seçim’ istemini de sert bir dille eleştiren Özyiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kendi önerdikleri Meclis Başkanını yine kendileri seçemedi…

Kendi iradesiyle Cumhurbaşkanını, Parti Başkanını seçemeyenlerin, kendi önerdikleri Meclis Başkanını seçememesi de ‘yeni dönem normal’ herhalde.

Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi.

Bütçesi dahi geçmeden ‘Başbakan’ erken seçim dedi.

Zorlamayla ancak bu kadar!!!”