Meclis Başkanlığı seçimi, ‘Başsavcılık görüşü’ bekleyecek

UBP’nin adayı Resmiye Canaltay’ın 26 ret, 13 kabul, 5 geçersiz, 3 çekimser oyla Meclis Başkanı seçilememesi üzerine yarın yapılmak üzere ertelenen Meclis Başkanlığı seçimi, bu kez de ‘Başsavcılık görüşü’ için ertelendi.

Meclis Başkanlığı, UBP’nin talebi ile oylamada 26 RET oyu alan Resmiye Canaltay’ın YENİDEN aday olup olamayacağına ilişkin Başsavcılık’tan görüş istedi. Buna bağlı olarak seçim de, UBP’nin talebi, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun kararı üzerine istenen görüş sonrasında yapılacak. UBP, Başsavcılık’tan, ‘ilk oylamada 26 RET oyu alan Resmiye Canaltay yeniden aday olabilir mi, 26 RET oyu aldığı için adaylığı reddedilir mi ve muhalefet Meclis Başkanlığı’na aday gösterebilir mi’ sorularına ilişkin görüş talep etti.

UBP’nin bu görüşü Pazartesi günü gerçekleştiren seçimin ertesinde değil de, milletvekilleri ile dünkü Başbakanlık’taki görüşme sonrası istemesi dikkat çekti.