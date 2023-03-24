“Hayatta en güvendiğiniz tek insan sizi sokak ortasında bırakıp gitse… Siz ne hissederdiniz ?”

Batuhan BORAKAN

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu Ayda Aktolga, 7 yıldır dilsiz dostlarımıza tercüman oluyor…

Bir buçuk yıldır Lefkoşa’daki kliniğinde hizmet veren Aktolga, hayvan sahiplenmenin ciddi sorumluluk gerektiğinin altını çiziyor.

“Hayatta güvendiğiniz belki de tek insan sizi sokak ortasında bırakıp gidiyor, siz ne hissederdiniz ?”

Bir hayvan sahiplenmeden önce defalarca düşünülmesi gerektiğini belirten Aktolga “Sokaklar anlık heves ve hediye uğruna alınıp, canlı bakmanın sorumluluğu kaldıramadığından veya sıkıldıkları için sokağa terk edilen dostlarımızla dolu, Hayatta güvendiğiniz belki de tek insan, sizi sokak ortasında bırakıp gidiyor, siz ne hissederdiniz ?” diyor.

“Satın almayın, sahiplenin”

Barınaklarda yüzlerce yuva bekleyen dostlarımızın olduğunun altını çizen Aktolga satın almak yerine sahiplenmenin daha doğru bir adım olacağını söylüyor.

Aktolga “Fakat bu sahiplendiğiniz canlılara sahip çıkın bu masum canlıları yarı yolda bırakmayın” diyor.

Veteriner Hekim Aktolga “Konuşamadıkları halde tedavi süresinde veya sonrasında dostlarımızın minnettarlığını bize bir şekilde göstermesi eşsiz bir duygu” şeklinde konuşuyor.

“Yedi yıllık meslek hayatımda emin olduğum bir gerçektir ki, onlar bizim en sadık dostlarımızdır”

“Yedi yıllık meslek hayatımda emin olduğum bir gerçektir ki onlar bizim en sadık dostlarımızdır. Ne hissettiklerini anlatabilirler, ne de hastalıklara karşı dirençli olabilirler, önlemleri onlar adına biz almalıyız” diyen Aktolga, Aktolga Paws & Claws Veteriner Kliniği olarak her zaman özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını da vurguluyor…

Sokak hayvanlarının ciddi bakıma ihtiyaçlarının olduğunu belirten Aktolga, “Sokak hayvanlarını görmezden gelmesinler” diyor, her zaman elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığının da altını çiziyor…