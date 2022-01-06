Hayatını kaybetti, cenazeyi alan olmadı: Sönmez’in cenazesi 24 gündür morgda!

YENİDÜZEN- Özel

Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunduğu cezaevinde COVID-19’a yakalanarak 13 Aralık tarihinde yaşamını yitiren 68 yaşındaki Seçkin Sönmez, 24 gündür morgda bekletiliyor.

COVID-19 kaynaklı yaşamını yitirdiği açıklanan 68 yaşındaki Seçkin Sönmez’in cenazesini 24 gündür morgdan alan olmadı, cenazeyi Lefkoşa Türk Belediyesi’nin üstleneceği öğrenildi.

Bir yakını cenazeyi almak için girişim başlattı, sonra vazgeçti…

YENİDÜZEN’e konuşan yetkililer, cenazelerin "kimsesiz" olduğu zaman belli bir süre morgda bekletildiğini aktardı, o süre içerisinde cenazenin alınmaması durumunda gerekli çalışmalar yapılarak defnedildiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Sönmez’in bir yakınının cenazeyi almak için girişimde bulunduğunu aktaran yetkililer, bu yakının daha sonra definden vazgeçtiğini anlattı.

Çalışmalar sürüyor, tarihi belli değil

Lefkoşa Türk Belediyesi Defin İşleri’nden alınan bilgiye göre, 68 yaşında hayatını kaybeden ve bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morg bölümünde bekletilen Seçkin Sönmez’i defnetmek için çalışmalar sürüyor. Yetkililer defin tarihin henüz belli olmadığının da bilgisini verdi.

Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu

Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu. Cezaevinde COVID-19’a yakalanan Seçkin Sönmez, Pandemi Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı. 13 Aralık’ta yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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