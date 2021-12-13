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COVID-19’dan bir kayıp daha, BİR GÜNDE 3 ÖLÜM

COVID-19’dan bir kayıp daha, BİR GÜNDE 3 ÖLÜM

Pandemi Hastanesinde tedavi gören 3 hasta yaşamını yitirdi.

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Pandemi Hastanesinde tedavi gören 3 hasta yaşamını yitirdi. Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde bu sabah 73 yaşındaki Şengül Saltan, 92 yaşındaki Halil Cambaz ve  68 yaşındaki Seçkin Sönmez hayatını kaybetti

Pandemi Hastanesinde tedavi gören Seçkin Sönmez'in aşısız olduğu bildirildi.

Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu.

Cezaevinde COVID-19 olan Seçkin Sönmez, Pandemi Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı.

 

COVID-19’dan 2 ölümCOVID-19’dan 2 ölüm

 

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