Korkunç cinayetten 4 buçuk sene sonra 3 tutuklama!

Öldürüldükten bir buçuk sene sonra 6 Ocak 2019’da Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 yaşındaki Vietnamlı Dam Thı Hop’un öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Dam Thı Hop cinayetinin üzerinden 4 buçuk yıl geçtikten sonra yeni bir gelişme yaşandı. Polis “Taammüden Adam Öldürme Gelişme” başlığı ile 3 kişinin tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Zanlıların bugün saat 11.00’de Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, ailesinin durumu iyi olmayan talihsiz kadının DNA örnekleri Ankara Vietnam Büyükelçiliği aracılığı ile yazışmalar yoluyla yapılmış, 2019 Mayıs ayında gelen DNA raporunda kadının kimliği kesinleşmişti.

Lefkoşa’da bir evde bakıcılık yapan Hop, 2017 yılı 15 Ekim tarihinde evden ayrılarak bir daha geri dönmemişti. Polis, 40 yaşındaki kadının kayıp olduğunu 8 Kasım 2017 tarihinde açıklamıştı.

Ercan Havaalanı yakınlarında 6 Ocak 2019 tarihinde bulunan ve bulunduğu tarihten bir buçuk sene önce kaybolan Vietnamlı Dam Thı Hop’un ölümüyle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

KAYIP ARANIYOR!

Sırrı halıdaki izler çözecek

“Cinayet olduğu kesin”

Cinayet ihtimalini güçlendiren detaylar: '30 bıçak darbesi'