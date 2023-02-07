Hatay’dan bir acı haber daha…

Türkiye’de gerçekleşen depremde bonservisi Gönyeli Spor Kulübü’nde bulunan altyapı oyuncusu Mehmet Gülen’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gönyeli Akademi’de yetişen 2004 doğumlu oyuncu, geride bıraktığımız 2021-22 sezonunun ilk yarısında A2 takım forması giymiş, devre arasında Çetinkaya’ya kiralandıktan bir süre sonra Hatay’a gitmişti.

Gönyeli Akademi koordinatörü Hasan Özkan’dan elde edilen bilgiye göre sezon başında Mehmet Gülen’in lisansının 2022-23 sezonu için vize edildiği öğrenildi.

Oyuncunun gelme ihtimali olduğunu aktaran Özkan, Hatay’da yaşanan depremden dolayı nenesi ile birlikte vefat ettiğini öğrendiklerinde inanamadıklarını ve çok üzgün olduklarını ifade etti.

“İnanamadık, çok üzgünüz” açıklamasını yaptı. Konu ile ilgili olarak Gönyeli Akademi yaptığı açıklamada “Sporcumuz Mehmet Gülen'in Hatay’da depremde vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağolsun” ifadeleri kullanıldı.