Haspolat’ta bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Haspolat’ta meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı, zanlı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.40 sıralarında meydana gelen olayda, kendisiyle alay edildiği gerekçesiyle M.E.T. (E-23), bıçakla M.Y.’yi (E-24) göğsünden ve sırtından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Ağır yaralanan M.Y., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde tedavi edilerek, müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İskele’de alkollü halde kavga eden iki kişi tutuklandı

İskele’de alkollü halde fiziksel kavga eden iki kişi tutuklandı.

Dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 265 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen K.P. (E-31) ile alkollü olan ancak yeterli nefes örneği vermeyi reddeden Y.K. (E-32) arasında çıkan tartışmada, taraflar vücutlarının muhtelif yerlerine vurdu, bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Şahısların tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Girne Kordonboyu’nda elindeki bıçakla rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde elindeki bıçağı gelişigüzel sallayan ve çevreyi rahatsız eden bir kişi tutuklandı.

Bugün saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, 134 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen E.S.K. (E-27), kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü bir şahsa bıçak salladı, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Tutuklanan şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da rahatsızlık veren alkollü kişiye tutukluluk

Gazimağusa’da Kemal Server Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında alkollü halde yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı.

Nefes örneği vermeyi reddeden A.N.N. (E-30) hakkında soruşturma devam ediyor.

İkamet izinsiz bir kişi tespit edildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izni olmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.