Hasan Onurlu kalbine yenik düştü

Aydınköy'de sakin Hasan Onurlu (E-65), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 21:30 sıralarında ölen Onurlu’nun doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “hipertansiyon ve koah’a bağlı gelişen kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.