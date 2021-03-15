Hasan Onurlu kalbine yenik düştü
Aydınköy'de sakin Hasan Onurlu, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Aydınköy'de sakin Hasan Onurlu (E-65), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 21:30 sıralarında ölen Onurlu’nun doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “hipertansiyon ve koah’a bağlı gelişen kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : sağlık, ölüm, hasan onurlu