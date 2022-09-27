Harmancı: “Gerekmesi halinde hukuk yoluna başvuracağız”

Külliye yapımıyla ilgili uyulması gereken yasal mükellefiyetler olduğunu anımsatan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ilgili kurumlarla da görüştüklerini, ‘Gerekmesi halinde hukuk yoluna başvuracaklarını’ kaydetti.

Harmancı, “Beklentilerimizi ve uyulması gereken yasa ve kuralları bir yazı ile Cumhurbaşkanlığı’nın bilgisine getirdik” dedi.

Ülkede daha önce güzel örnekleri olan kamu inşaatları olduğunu ve ilgili yasalar çerçevesinde hareket edildiği zaman bunların bölgelere de katkı sağladığını da belirten Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği başkanı ile de görüştüklerini anlattı.

Harmancı, “Konu hakkında yasaların bize verdiği yetkilerimizi kullanacağımızı ve gerekmesi halinde hukuk yoluna başvuracağımız noktasında fikir birliğine vardık” dedi.

Harmancı’nın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Herkese selamlar, Külliye konusunda bireysel fikirlerim kamuoyunun elbette malumudur.

LTB olarak beklentimiz ise, tüm kişi, kurum ve kuruluşların uymakla sorumlu olduğu yasal mükellefiyetleridir.

Bu konuda beklentilerimizi ve uyulması gereken yasa ve kuralları bir yazı ile Cumhurbaşkanlığı’nın bilgisine getirdik. Beklentimiz bunların bir tamam yerine getirilmesidir.

Aynı zamanda konuyu Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği başkanı ile de görüştüm.

LTB olarak bu konuda odalarla birlikte hareket edeceğimizi ve konu hakkında yasaların bize verdiği yetkilerimizi kullanacağımızı ve gerekmesi halinde hukuk yoluna başvuracağımız noktasında fikir birliğine vardık.

Ülkemizde daha önce güzel örnekleri olan kamu inşaatları vardır ve ilgili yasalar çerçevesinde hareket edildiğinde bölgelere de katkı sağladıkları aşikardır.

Bugün yer alacak eylemde çok değer verdiğimiz belediye personelimizin zamansız aramızdan ayrılışı dolayısı ile cenazesi olacağından katılamayacağım.”