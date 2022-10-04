Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu: Yaşları 18 ila 20 arasında değişen 4 kişi tutuklandı

Hamitköy’de, uyuşturucu maddeleri saklı oldukları yerden almaya gelen zanlılar Ö.E., C.G., U.K. ve K.M.B. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cemal Ramiz, 3 Ekim tarihinde, saat 20.15’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından, Hamitköy’de ağaçlar altına gizlenmiş vaziyette bir miktar kokain ve bir miktar da hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup, pusu görevine başlandığını belirtti.

Yaşları 18 ila 20 arasında değişiyor…

Polis, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi bir araçla almaya gelen ve yaşları 18 ila 20 arasında değişen 4 zanlının tespit edildiğini anlattı.

Araçta da madde bulundu

Polis, zanlıların geldiği araç içerisinde yapılan arama neticesinde 2 adet ucu yanık vaziyette, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve foil kağıdına sarılı 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

1160 Euro’ya almış… Satan kişi aranıyor

Polis, zanlı Ö.E.’nin konu maddeleri 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euroya 12 gram kokain, 25 gram hintkeneviri aldığının tespit edildiğini söyledi.

3 gün tutukluluk talebi kabul edildi

Polis, zanlının konu maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğunu belirtti.

Polis, 4 zanlının da ifade verdiğini, tahkikatın yeni başladığını, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, 3 gün talep etti.

Zanlıların avukatı itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Hamitköy’de uyuşturucu, 4 tutuklu