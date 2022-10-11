Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu:  “Bir kişi aranıyor”

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde tespit edilen zanlı J.Q.T. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Mehmet Şener, 7 Ekim tarihinde Hamitköy’de, 34 yaşındaki zanlının evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri aranan bir şahıs aracılığı ile 27 gram olarak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, aranan şahıs ve emareler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.