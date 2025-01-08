Hakan Fidan Kıbrıs'ta

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere adaya geldi.

Fidan, iki gün sürecek resmi ziyaretleri çerçevesinde bugün ilk olarak Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fidan onuruna öğlen yemeği verecek.

Fidan öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edilecek.

Fidan yarın gerçekleştireceği temasların ardından adadan ayrılacak.