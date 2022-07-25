Haftalık trafik raporu: 69 trafik kazası medyana geldi; 19 kişi yaralandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde son bir hafta içerisinde 69 trafik kazası medyana geldi. Bu kazalardan 15’i yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Ülke genelinde son bir haftada polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise, suç işlediği tespit edilen 688 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. 136 sürücü süratten, 111 sürücü ise seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

69 trafik kazasının 19’u süratli araç kullanmaktan

Polis Genel Müdürlüğü'nün 18 -24 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, ülke genelinde meydana gelen 69 trafik kazasının 19’u süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 17’si kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 9’u da diğer etkenlerden dolayı meydana geldi. Kazalarda toplam 1 milyon 713 bin TL'lik hasar tespit edildi.

Kazaların 16'sı Lefkoşa, 19'u Gazimağusa, 26'sı Girne 26, 6'sı Güzelyurt 6 ve 2'si İskele'de meydana geldi.



Trafik kontrollerinde 136 sürücü süratten, 111’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi

Ayrıca PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamada, aynı dönem içerisinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 6 bin 768 araç sürücüsü kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 688 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.

Açıklamada suçların dağılımı ise şöyle;

"Sürat (136), Tehlikeli Sürüş (8), Dikkatsiz Sürüş (29), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (111), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (6), Alkollü Araç Kullanmak (16), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak (79), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (49), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (40), Trafik Işıklarına Uymamak (6), Muayenesiz Araç Kullanmak (33), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (40), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (3), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (5), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1), diğer trafik suçları (122)"