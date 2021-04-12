Güzelyurtlu Emin İlgezen yaşamını yitirdi

Karşıyaka’da bu sabah 60 yaşındaki Emin İlgezen yaşamını yitirdi. Polisten yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka'da Şht Mustafa Kardana Cadddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan İlgezen, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis Emin İlgezen’in Güzelyurt’ta yaşadığını da bildirdi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.