Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan başkanlığında yapılan Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar açıklandı.

Güzelyurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yer alan toplantıya, Güzelyurt Polis Müdürü Eral Ünsaç, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yanında Orman Dairesi'nden Özdemir Şakacı, Sivil Savunma Teşkilatı'ndan Savaş Başsın, İtfaiye'den Salih Tankurt, KIB-TEK’ten Ejder Gülköse, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hüseyin ilkan, Güzelyurt Kaymakamlığı (Sekreterya) Yılmaz Müftü ve Savaş Toksöz katıldı.

Toplantıda, ilçede genel güvenliğin sağlanması, orman yangınlarına karşı önlemlerin alınması, trafik ve asayiş düzenlemelerinin değerlendirilmesi ele alındı.

Kaymakamlık açıklamasına göre, toplantıda alınan kararlar şöyle:

“İlçe sınırları içerisinde bulunan Elektrik Kurumu'na ait trafoların bulunduğu alanların temizlenmesi, elektrik kablolarına temas eden ağaç dallarının budanması için gerekli çalışmaların yapılması, GüzeIyurt Belediyesi'ne ait çöp alanlarının yangın riskini ortadan kaldıracak şekilde temizlenmesi, ana yollar ve köy yolları kenarlarında yangına sebep olabilecek kuru otların temizlenmesi, orman içindeki iIetim hatlarının altındaki ağaçların kesilmesi ve bu hatların altnda koruma şeridi oluşturulması, yaz döneminde Orman Dairesi sorumluluğunda, hafta sonları da dahil olmak üzere dozerli iş makinesi ve şoförünün hazır bulundurulması, meskün mahaldeki boş arsa ve arazilerdeki otların, belediye veya mal sahiplerince temizlenmesi, orman yangın şeritlerinin temizlik çalışmalarının yapılması, dere yataklarında yangına sebebiyet verebilecek otların, Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle temizlenmesi, zirai araçların muayenelerinin Polis Müdürlüğü tarafından yapılması, yangın müdahale araçlarının bekleme alanlarının Orman Dairesi, Polis Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat tarafından belirienmesi ve koordinasyonun sağlanması, toplu aIanlar bakımından terör riski dikkate alınarak güvenlik önlemlerinin artırılması, ilçedeki asayiş olayları (madde kullanımı, hırsızlık, şiddet vb.) değerlendirilerek güvenliği artırıcı çalışmaların başlatılması, okul çevreleri ve pazar alanlarında hız kesici, yaya geçidi ve kamera ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca tespit edilerek uyguIanması, suç riski taşıyan bölgelerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamının artırılması ve eksik kamera noktalarının tamamlanması, okul giriş-çıkış saatlerinde emniyet birimlerinin görünür biçimde görev alması, servis araçlarının denetlenmesi ve şüpheli şahıslar hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması, afet ve acil durum toplanma alanlarınln güncellenmesi, yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi ve halkın bilgilendirilmesi, sel ve taşkın riski taşıyan dere yataklarının temizlenmesi ve altyapı eksikliklerinin belediye iş birliğiyle giderilmesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri, sosyal hizmetler ve eğitim kurumları arasında iş birliği mekanizması oluşturulması, ilçe sınırları içindeki kayıt dışı göçmenlerin ve izinsiz yerleşimlerin güvenlik açısından değerlendirilmesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyonlar için gerekli her türlü tedbirin alınması, yüksek binalarla ilgili yangın riskinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması.”

Açıklamada, “Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle uygulanmasına, uygulamaların Kaymakamlıkça takip edilmesine ve sonuçların bir sonraki kurul toplantısında değerlendirilmesine karar verilmiştir” denildi.